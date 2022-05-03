"Вопрос даже не рассматривается": Минобороны Казахстана об отправке миротворцев в Донбасс

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На брифинге в СЦК замминистра обороны Султан Камалетдинов ответил, могут ли казахстанцы отправиться в Донбасс в составе миротворческих сил ОДКБ, если так решит данная организация, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель министра обороны заявил, что применение казахстанских Вооруженных Сил за пределами страны расписано и нормативно закреплено.

Так, участие военнослужащих в миротворческих операциях осуществляется только по резолюции Совета безопасности ООН.

"На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед парламентом, и только после одобрения парламентом применение Вооруженных Сил возможно.

Но в настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Переговоры не идут", - сообщил Камалетдинов.

Ранее в Минобороны заявляли о том, что запросов о направлении казахстанских военнослужащих в Украину не поступало.

Кроме того, за последние два месяца в Сети неоднократно появлялись заявления об отправке в Украину военнослужащих и военной техники ВС Казахстана. Все эти слухи официально опровергли в Минобороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1967783-vopros-dazhe-ne-rassmatrivaetsya-minoborony-kazahstana-ob-otpravke-mirotvortsev-v-donbass/