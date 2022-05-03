Премьер Венгрии сообщил Папе Римскому, что Россия может завершить войну к 9 мая

Папа Римский. Фото: Alessandra Benedetti - Corbis/Corbis via Getty Images

Папа Римский в интервью Corriere Della Sera рассказал о разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Последний сообщил ему о планах России завершить войну к 9 мая.

"Орбан, когда я с ним встретился, сказал мне, что у россиян есть план, что все закончится 9 мая. Надеюсь, это так <...> Потому что сейчас это не просто Донбасс, это Крым, это Одесса, это забирает у Украины черноморский порт, вот и все. Я пессимистично настроен, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну", - заявил Папа Римский.

85-летний Папа Франциск заявил, что планирует отправиться в Москву для встречи с Путиным.

"В первый день войны я позвонил президенту Украины Зеленскому по телефону, Путину я не звонил <...> Я хотел сделать четкий жест, и для этого направился к российскому послу. Я попросил их объяснить, я сказал "пожалуйста, остановитесь", - сказал он.

Посещать Киев Папа Римский пока не планирует.

Ранее СМИ сообщили, что Путин может официально объявить войну Украине 9 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967781-premer-vengrii-soobschil-pape-rimskomu-chto-rossiya-mozhet-zavershit-voynu-k-9-maya/