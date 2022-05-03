Нет признаков предоставления военной помощи России со стороны третьих стран, сообщили в Пентагоне

Джон Кирби. Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images

Представитель министерства обороны США Джон Кирби сообщил, что они пока не наблюдают признаков предоставления третьей страной военной помощи России. Стенограмма брифинга опубликована на сайте ведомства.

"Вы знаете, я не видел никаких признаков того, что они [Россия] получили внешнюю помощь от третьей страны <...> но до 24 февраля они собрали за пределами Украины очень много собственной боевой мощи. Более чем 120 батальонных тактических групп - большую часть своих военно-воздушных и других сил", - сказал Кирби.

Он добавил, что российская сторона понесла немало потерь, но количество доступной им боевой мощи велико.

"Я не видел никаких признаков того, что они пытаются использовать внешние источники из других правительств или других стран", - отметил Кирби.

Напомним, в середине апреля СМИ сообщили, что Россия получила контрабандное оружие из Ирана для войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967736-net-priznakov-predostavleniya-voennoy-pomoschi-rossii-so-storony-tretih-stran-soobschili-v-pentagone/