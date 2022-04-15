Минобороны: Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину не поступал

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В Министерстве обороны РК прокомментировали прошедшее накануне заседание Военного комитета ОДКБ. В ведомстве прояснили порядок проведения таких мероприятий, а также рассказали о повестке прошедшей встречи, сообщается в официальном Telegram-канале МО РК.

14 апреля 2022 года состоялось очередное заседание Военного комитета ОДКБ в режиме видеоконференцсвязи. Заседания Военного комитета ОДКБ в плановом порядке проводятся два раза в год – в первом и втором полугодии, в очном формате или онлайн.

"В рамках заседания были обсуждены вопросы военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также совершенствование механизмов кризисного реагирования и организации международных полетов авиации вооруженных сил государств-членов ОДКБ. Стороны подтвердили план проведения мероприятий совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2022 году", – сообщили в Минобороны.

Подчеркивается, что на повестку заседания вопрос направления контингентов ОДКБ для участия в какой-либо операции не вносился.

В ведомстве напомнили, что уже неоднократно давали разъяснения относительно алгоритма действий для направления воинского контингента Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности, в том числе в рамках ОДКБ.

"Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств-участников настоящего Договора. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 устава ООН", – цитирует министерство статью 4 договора о коллективной безопасности.

Также в ведомстве подчеркнули, что, согласно действующему договору, решение об использовании сил и средств системы коллективной безопасности принимается главами государств – участников.

Кроме того, в МО отметили, что воинские контингенты направляются на территорию обратившегося государства-члена ОДКБ с учетом национального законодательства.

Введение коллективных миротворческих сил вне территории ОДКБ возможно только с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии обеих сторон, добавили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны РК, решение о направлении воинского контингента Вооруженных сил Казахстана для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности принимает парламент на основании соответствующего предложения президента страны.

"Запрос о направлении казахстанских военнослужащих в Украину или какую-либо другую страну не поступал, соответственно, и не рассматривается", - добавили в ведомстве.

Напомним, что вчера в онлайн-формате состоялось заседание Военного комитета ОДКБ. В мероприятии участвовали главы генштабов ВС Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, начальник Объединенного штаба ОДКБ, а также представители оборонных ведомств государств-членов организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1965258-minoborony-zapros-o-napravlenii-kazahstanskih-voennosluzhaschih-v-ukrainu-ne-postupal/