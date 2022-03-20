Слухи об отправке казахстанской военной техники в Украину опровергли в Миноброны

Фото: Министерство обороны Казахстана

Казахстанцы распространяют в мессенджерах сообщение о том, что Казахстан якобы направил военную технику в Украину.

Как пишет официальный портал StopFake.kz, авторы сообщения комментируют видео, на котором запечатлены движущиеся по трассе военные автомобили.

В подписи к ролику говорится, что эта техника может направляться на территорию Украины. На самом деле это фейк.

Автомобили, заснятые на камеру, едут на обучение, полная информация о котором доступна на официальных ресурсах Министерства обороны Казахстана.

В частности, накануне, 19 марта, на официальном сайте Минобороны появилась публикация следующего содержания.

"В Вооруженных силах Казахстана проходит зимний период обучения, продолжающийся с декабря по март. Он начался с подготовки военнослужащих по специальности.

Постепенно переходя от отделений к батальонам, осуществляется поэтапное боевое слаживание и отработка взаимодействия на всех уровнях.

Занятия по боевой подготовке организованы согласно плану, связаны с передвижением сил и средств из пунктов постоянной дислокации на учебные полигоны и в обратном направлении.

Передвижение военной техники осуществляется своим ходом, на автомобильных тралах и железнодорожным транспортом.

Интенсивность боевой подготовки постепенно наращивается. К окончанию зимнего периода обучения воинские подразделения уже в масштабе отдельных батальонов и бригад приступят к проведению тактических учений с боевой стрельбой", — сказано в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1961660-sluhi-ob-otpravke-kazahstanskoy-voennoy-tehniki-v-ukrainu-oprovergli-v-minobrony/