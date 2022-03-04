Казахстанские грузы, находящиеся в России, переориентируют в Латвию

Иллюстративное фото: Kittikorn Nimitpara / Getty Images

3 марта в режиме видео-конференцсвязи состоялось заседание с участием вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берика Камалиева и заместителя государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдиса Рейманиса. Об этом сообщается на официальном сайте МИИР.

Указывается, что в заседании также участвовали представители АО "НК "КТЖ" и крупных экспедиторских компаний с казахстанской стороны, а также генеральные директора 3 самых крупных портов с латвийской стороны (Лиепая, Рига, Вентспилс).

Вице-министр инфраструктурного развития, говоря о ситуации вокруг Российской Федерации и Украины, отметил возникновение сложностей при транспортировке казахстанских грузов из портов РФ (Санкт-Петербург, Новороссийск, Усть-Луга, Тамань).

Перегрузочные транзитные порты Антверпен, Гамбург, Пирей, Роттердам и Мууга отказались принимать эти грузы.

В итоге казахстанская сторона договорилась о переориентации грузов, находящихся на территории России, на латвийские порты Рига, Вентспилс и Лиепая. Администрация портов дала свое согласие на это.

Латвийская сторона предоставила мощности и пропускную способность латвийских портов, а также заявила о готовности принимать казахстанские грузы.

Напомним, что ранее в Казахстане был создан оперштаб по антикризисным мерам.

Также недавно один из партнеров-основателей Kusto Group Канат Копбаев заявил о том, что из-за антироссийских санкций иностранные судоходные компании отказались принимать казахстанские грузы.

Позже ситуацию прокомментировали в Минторговли. Там указали, что задержки в международных портах действительно стали возникать. Позже в МИИР заявили, что для решения проблемы начали обсуждать возможность переориентации грузов в другие порты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1959295-kazahstanskie-gruzy-nahodyaschiesya-v-rossii-pereorientiruyut-v-latviyu/