Судоходные компании не принимают грузы из Казахстана: в Минторговли объяснили ситуацию

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В Министерстве торговли и интеграции Казахстана прокомментировали ситуацию касательно того, что судоходные компании в других странах не принимают казахстанские грузы.

"В связи с введением пакета санкций против Российской Федерации и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через территорию Российской Федерации на рынки стран ЕС.

При этом казахстанские товары, следующие через территорию Российской Федерации на рынки стран ЕС автомобильным транспортом, проходят без задержек", - сообщили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве заявили о том, что в данный момент проводятся консультации для обеспечения бесперебойной доставки казахстанских товаров в страны назначения.

Напомним, ранее предприниматель Канат Копбаев сообщал о том, что казахстанские грузы не принимают судоходные компании в портах Антверпен, Гамбург и нескольких других. Он связал это с санкциями против России, которые затронули и интересы казахстанских бизнесменов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958934-sudohodnye-kompanii-ne-prinimayut-gruzy-iz-kazahstana-v-mintorgovli-obyasnili-situatsiyu/