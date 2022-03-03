Судоходные компании не принимают грузы: что делает Казахстан для решения ситуации

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рассказали о том, как решаются вопросы международных грузоперевозок, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, МИИР держит на контроле эти вопросы. В министерстве признали, что из-за обострения ситуации между странами ЕС и Россией имеются проблемы по международным перевозкам казахстанских грузов.

"В настоящее время Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО "НК "КТЖ" принимаются меры по решению возникающих вопросов, в том числе по трудностям при транспортировке грузов через порты городов Санкт-Петербурга и Новороссийска судами РФ, от которых отказались принимать грузы перегрузочные транзитные порты Антверпена, Гамбурга, Пиреней, Роттердама и Мугга.

В частности, по грузам, находящимся на территории России, МИИР РК прорабатывается возможность их переориентация на латвийские порты Рига и Венстпилс. По данному вопросу планируется проведение совещания с Министерством транспорта Латвии и администрациями латвийских морских портов", - сообщили в МИИР.

Кроме того, казахстанским экспортерам предложили использовать альтернативные маршруты. Например, казахстанские порты Актау и Курык, а также Транскаспийский международный транспортный маршрут (далее - ТМТМ).

На сегодня, говорят в министерстве, в рамках ТМТМ налажено регулярное контейнерное сообщение между портами Актау и Баку и паромное сообщение Курык – Баку.

"Наряду с этим, в целях обеспечения бесперебойного функционирования ТМТМ Мининдустрии и инфраструктурного развития РК запланирована встреча в Баку с компетентными органами и транспортными организациями Азербайжана, Грузии и Турции.

В Москве АО "НК "КТЖ" проводятся переговоры с РЖД по вопросам логистики перевозок казахстанских грузов", - заключили в министерстве.

Отметим, что по вопросам грузовых железнодорожных перевозок при АО "НК "КТЖ" открыты горячие линии.

Так, в части приема заявок на переадресовку грузов и консультации (изменения станций назначения, возврат на первоначальную станцию погрузки и т. д.) ответственным от ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" является С. Абжалеев: тел. 8 (702) 164-55-39, 60-31-33.

Для консультаций по вопросам, связанным с таможенной деятельностью от АО "НК "КТЖ" - Г. Хайрулина: тел. 60-30-19, 8 (701) 341-32-20.

Напомним, ранее бизнесмен Канат Копбаев заявлял о проблемах, возникших с перевозкой грузов из Казахстана - судоходные компании отказались их принимать.

Позднее в Минторговли Казахстана сообщили о возможных задержках в международных портах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1959097-sudohodnye-kompanii-ne-prinimayut-gruzy-chto-delaet-kazahstan-dlya-resheniya-situatsii/