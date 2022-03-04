"Как это вообще возможно?": Зеленский записал обращение после пожара на Запорожской АЭС

Владимир Зеленский. Фото: Ivan Nikolayev\TASS via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении, которое было опубликовано в Telegram, рассказал о пожаре на Запорожской АЭС.

" Народ Украины, мы пережили ночь, которая могла остановить историю - историю Украины, историю Европы. Российские войска атаковали Запорожскую АЭС, самую большую в Европе. Она одна могла быть как шесть Чернобылей. Российские танкисты знали, что они обстреливают. Прямой наводкой по станции - это террор невиданного уровня. В Украине 15 атомных блоков, а у военных РФ полностью отбита память про Чернобыль, про эту мировую трагедию", - заявил украинский президент.

Зеленский обратился к русским людям и призвал вспомнить 86-й год.

" Русские люди, я хочу обратиться к вам. Как это вообще возможно? Мы вместе в 86-м году боролись с последствиями катастрофы. Всю ночь я был на связи с партнерами, с лидерами других государств. Я чувствовал, что лидеры шокированы. Необходимо немедленное ужесточение санкций против государства ядерного террориста. Необходимо немедленное закрытие неба над Украиной. Только это может гарантировать, что Россия не будет бить ракетами и авиабомбами по атомным объектам», - заявил Зеленский", - сказал Зеленский.

Напомним, в ночь с 3 на 4 марта на Запорожской АЭС начался пожар, который через несколько часов был локализован. Позже стало известно, что станция перешла под контроль российских войск.

После инцидента Зеленский сообщил, что переговорил с мировыми лидерами, включая Байдена, Джонсона, Анджея Дуду и с другими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959313-kak-eto-voobsche-vozmozhno-zelenskiy-zapisal-obraschenie-posle-pozhara-na-zaporozhskoy-aes/