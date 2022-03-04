Казахстанцы собрали 150 млн тенге в качестве гуманитарной помощи Украине

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы собирают гуманитарную помощь для жителей Украины. Люди передают волонтерам нескоропортящиеся продукты, детские вещи и подгузники, медикаменты и прочие нужные вещи, а также скидывают деньги. На сегодня уже собрано 150 млн тенге, об этом рассказали волонтеры гражданской инициативы "Ел болашағы", передает NUR.KZ.

По словам лидера общественного движения "ХАК" и гражданской инициативы "Ел болашағы" Тогжан Кожалиевой, к общественникам обратились представители посольства Украины с просьбой помочь в сборе медикаментов. Решено было сделать обращение к обществу, после чего казахстанцы стали активно приносить те или иные товары и просто перечислять деньги.

Медикаменты для Украины. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Потребности меняются практически каждый день - поначалу это были медикаменты, затем потребовались подгузники, сейчас люди приносят не только средства первой необходимости, но и детскую одежду, детское питание. Среди вещей - маленькие чепчики и носочки, предназначенные для младенцев.

Помощь для малышей. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, недавно было озвучено, что не хватает заботы и о животных - сегодня казахстанцы отправляют корма для питомцев, которые также увезут в Украину.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, отправка происходит самолетами, для этого используются репатриационные рейсы. Как говорит Тогжан, сейчас прорабатывается возможность сотрудничества с разными авиакомпаниями, в том числе, и зарубежными.

Вещи в качестве помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Сегодня - шестой день нашей работы. За это время мы отправили уже четыре груза, каждый из которых примерно по две тонны. Штабы мы организовали в трех городах - Алматы, Нур-Султане и Атырау. Другие регионы тоже просят об этом, но это сложно, так как нужно организовать волонтерскую сеть, питание для них, таможенные декларации, сопровождение грузов и так далее", - рассказала Тогжан Кожалиева.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помогают не только простые казахстанцы, но и юридические лица. Одна из компаний направила медикаменты на 10 и 19 миллионов тенге.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Звонков поступает очень много. Отзывающихся у нас очень много со всех уголков Казахстана, даже из Узбекистана и Америки звонят. Мы уже говорим о том, что, может, имеет смысл собирать деньгами, а закупать товары и медикаменты в Польше или Словении и переправлять оттуда, чтобы избежать излишней логистики", - говорит лидер движения.

Денежные поступления. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Денежный сбор, впрочем, идет и так - казахстанцы уже собрали порядка 150 миллионов тенге. Скидывают и на карточный счет, приносят наличными деньгами и даже в валюте. Однако, волонтеры отмечают, что испытывают определенные сложности - среди них, к примеру, установленный банком лимит на снятие в 1,5 миллиона в сутки.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пока планируется проводить акцию по сбору помощи в течение двух недель. Если боевые действия в Украине затянутся на больший срок, помощь, вероятно, будет происходить на постоянной основе, говорит Тогжан.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Сейчас подключается украинская диаспора Казахстана, это порядка 200 тысяч человек, чтобы организовывать помощь. Данная акция в Казахстане проводится первый раз, гуманитарная помощь народа другому народу. Люди благодарят за эту акцию.

Тогжан Кожалиева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К тому же, сейчас поступают обращения с просьбой организовать "зеленый коридор" для народа Украины в Казахстан, так как казахстанцы говорят о том, что готовы принять эти семьи здесь. Это еще и хороший человеческий квалифицированный потенциал", - рассказывает лидер движения.

Помощь для недоношенных детей. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для того, чтобы рассортировать, упаковать и отправить гуманитарную помощь, ежедневно трудятся порядка 25 волонтеров, которые меняются. Всего, по словам Тогжан, в волонтерском чате состоят более 700 человек.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Катя Костенко - одна из волонтеров, кто помогает в организации помощи. Она и сама недавно вернулась из Украины, куда уехала с мужем восемь месяцев назад.

"Мы решили пожить в Украине, так как там находятся родители супруга. Все было хорошо, мы жили в Киеве. Разговоры о том, что будет война, шли не один день. Все обсуждали это, люди даже клеили указатели, где находятся укрытия. Но все считали, что ничего не будет. Однажды мы проснулись от взрывов в пять часов утра. Сразу собрались и уехали вместе с другими ребятами-казахстанцами во Львов к свекрам", - вспоминает девушка.

Катя Костенко. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Там периодически звучала воздушная тревога, после которой приходилось прятаться в подвалах, говорит она. На следующий день после приезда во Львов пара отправилась в посольство Казахстана, чтобы покинуть страну. Удалось это только самой Кате - супруг, как военнообязанный, вынужден был остаться на родине.

Путь до границы с Польшей, рассказывает она, занял сутки. На первом же репатриационном рейсе девушка вернулась в Казахстан. Сейчас она тоже помогает гражданской инициативе.

"Здесь я помогаю - чтобы не сойти с ума, нужно что-то делать. Супруг и его родители сейчас находятся в безопасности, но неизвестно, сколько это продлится. Надеемся, что все будет хорошо", - заключила она.

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помощь в Алматы для Украины принимают по адресу Фонвизина, 10.

Кроме того, ранее мы публиковали информацию о том, как казахстанцы могут оказать помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959311-kazahstantsy-sobrali-150-mln-tenge-v-kachestve-gumanitarnoy-pomoschi-ukraine/