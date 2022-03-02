Правительство Казахстана создало оперштаб по антикризисным мерам

Дом министерств. Фото: primeminister.kz

Распоряжением премьер-министра Казахстана при правительстве создан оперативный штаб по антикризисным мерам. Об этом сообщается на официальном сайте премьера.

"По распоряжению премьер-министра РК Алихана Смаилова создан оперативный штаб по антикризисным мерам при правительстве РК.

Оперативный штаб будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Российскую Федерацию и их влияния на экономику Казахстана", – говорится в сообщении правительства.

Указывается, что в состав оперштаба вошли первые руководители ключевых государственных органов – такие, как премьер-министр, министры финансов, энергетики и другие, – а также представители предпринимательского сообщества и отраслевые эксперты.

Вместе с тем, как отметили в пресс-службе правительства, в дальнейшей работе оперативного штаба могут принять участие и другие представители отечественного бизнеса и экспертного сообщества.

Сегодня состоялось первое заседание оперштаба под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра, где были обсуждены вопросы транспорта и логистики, взаиморасчетов между контрагентами, а также другие вопросы отечественного бизнеса.

Напомним, на прошедшем накануне съезде правящей партии президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что экономика Казахстана должна быть готова к отражению санкционных вызовов.

Также отметим, что на фоне обострившейся геополитической ситуации в Нацбанке приняли решение повысить базовую ставку до 13,5%.

Ранее специалисты дали казахстанцам несколько советов насчет того, что делать с деньгами в кризисное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958950-opershtab-po-antikrizisnym-meram-sozdan-pri-pravitelstve-kazahstana/