Канат Копбаев: Крупные судоходные компании отказались принимать грузы из Казахстана

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Предприниматель, один из партнеров-основателей Kusto Group Канат Копбаев заявил о проблемах, с которыми столкнулся его бизнес из-за санкций, предпринятых в отношении Российской Федерации, передает NUR.KZ.

В интернет-мессенеджерах распространяется пост за подписью Копбаева, подлинность которого бизнесмен подтвердил корреспонденту NUR.KZ в телефонном разговоре.

Так, Канат Копбаев сообщает о том, что все крупные судоходные компании отказались принимать грузы из Казахстана.

"Я занимаюсь международным бизнесом уже 20 лет, но такого никогда не видел в своей жизни. Был Крым, была Сирия, и все это мы как-то пережили, но впервые за всю нашу современную историю мы находимся в ситуации, которую я бы назвал катастрофой для нашей страны.

Как вы все знаете, 90 процентов наших грузов шли через нашего соседа. Мы занимаемся отгрузкой продукции через российские порты, и сегодня я осознал всю глубину проблемы, в которой мы оказались. Сегодня в течение дня все крупные судоходные компании отказались принимать грузы, в том числе, и из Казахстана. Пока мы сидели в Zoom, обсуждали, как решать этот вопрос, случилось худшее", - пишет Копбаев.

По его словам, в течение пары часов перегрузочные транзитные порты Антверпен, Гамбург, Пириней, Роттердам и Мугга отказались принимать грузы из России и Казахстана. Причина, по его словам, в страховании.

"Ни одно судно не зайдет в порт и не возьмет груз, который не возможно застраховать, а от этого отказались все. Лиха беда начало - наши европейские партнеры заявили, что европейские банки блокируют все платежи в России и Казахстане.

Дальше хуже, индийские компании заявили, что через их корреспондентские счета в США не пускают платежи в Казахстан и Россию. Друзья, дальше будет хуже, это только начало. Сейчас весь мир против России и мы тоже в этой лодке. Мы, конечно, для них не Гитлер, но мы сейчас - Муссолини. Нам надо бросить иллюзии что нас пронесет, уже все не проносит совсем", - пишет предприниматель.

По его мнению, нужно поднимать шум, чтобы донести до президента и правительства глубину проблемы.

"Во всей этой ситуации наши государственные мужи, вместо того, чтобы бегать по миру и решать вопрос отгрузки товаров, занимаются переименованиями партии и прочей важной деятельностью. Это же надо, страна находится в полувоенной ситуации, а они там и даже в ус не дуют. Они просто не понимают всего, что нас всех ждет.

Они не понимают всей глубины проблемы, что нас ждет коллапс экономики и мы можем иметь последствия похуже, чем в январе 2022 года. Я обращаюсь к вам, так как все мы - патриоты Казахстана и представители бизнеса, и сейчас нам надо вместе донести до президента и правительства всю глубину проблемы. Нам надо начать понимать шум, чтобы они поняли, чтобы услышали. Мы же слышащее государство", - говорит Канат Копбаев.

Бизнесмен уверен - пути решения есть, но чиновники должны ездить в порты и встречаться с представителями судоходных линий, представителями Евросоюза, госдепа и так далее.

Он также выразил готовность оказать помощь чиновникам в переговорах с представителями перечисленных организаций.

"Друзья, это не паника и страх, это - наша реальность сейчас. Я и мои партнеры хотим поднять этот вопрос и донести до президента по всем возможным каналам. Мой друг сегодня встречался со многими людьми там, и мы поняли, что никто ничего не говорит главе государства, никто даже не чешется, как будто все хорошо.

У меня ко всем к вам просьба не молчать в данный момент об этой проблеме и также пытаться донести до руководства страны. Если где-то сможем, то действовать вместе", - заключил бизнесмен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1958873-kanat-kopbaev-krupnye-sudohodnye-kompanii-otkazalis-prinimat-gruzy-iz-kazahstana/