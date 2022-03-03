Mercedes-Benz и Toyota приостановят поставки в Россию и производство на ее территории

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Mercedes-Benz приостановит производство автомобилей на заводе в Подмосковье, передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя компании.

Помимо этого компанией будут прекращены поставки на российский рынок легковых и малотоннажных машин. Ранее был приостановлен выпуск и поставки грузовых автомобилей Mercedes-Benz.

"Mercedes-Benz приостановит экспорт легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления", - сообщил представитель компании.

С 4 марта Toyota решила приостановить производство своих машин на территории России. Так как из-за наложенных санкции затруднились поставки запчастей из других стран. Также был приостановлен завоз автомобилей в Россию, передает Nikkei.

При этом Toyota продолжит предоставлять техническое обслуживание и другие услуги в России.

Ранее о приостановке производства сообщили BMW и Volvo Trucks.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959004-mercedes-benz-i-toyota-priostanovyat-postavki-v-rossiyu-i-proizvodstvo-na-ee-territorii/