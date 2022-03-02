Токаев поговорил по телефону с Зеленским

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский. Коллаж: akorda.kz

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что между главами нашего государства и Украины состоялись переговоры. Об этом говорится в официальном Telegram-канале пресс-службы Касым-Жомарта Токаева.

"По инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Владимиром Зеленским", – сообщил Уали.

Ожидается, что подробности диалога будут опубликованы позже.

Напомним, накануне Токаев опубликовал твит, в котором призвал Украину и Россию приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием сложившейся ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958960-tokaev-pogovoril-po-telefonu-s-zelenskim/