Беседа Токаева и Зеленского: что обсудили президенты

Встреча Зеленского и Токаева в 2019 году. Архивное фото: akorda.kz

На официальном сайте Акорды появились подробности телефонного разговора президентов Казахстана и Украины.

По информации пресс-службы президента, разговор прошел по инициативе украинской стороны. В ходе диалога собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины.

"Касым-Жомарт Токаев заявил о важности достижения договоренности на переговорах с целью остановки и дальнейшего прекращения боевых действий в Украине.

Главы государств договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере", – подытожили в Акорде.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил о том, что между главами нашего государства и Украины состоялись переговоры. Их подробности обещали предоставить позже.

Напомним, накануне Токаев опубликовал твит, в котором призвал Украину и Россию приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием сложившейся ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958962-beseda-tokaeva-i-zelenskogo-chto-obsudili-prezidenty/