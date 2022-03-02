Токаев и Путин переговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает официальный сайт Акорды.
Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.
При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958921-tokaev-i-putin-peregovorili-po-telefonu/