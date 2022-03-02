Токаев и Путин переговорили по телефону

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Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает официальный сайт Акорды.

Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958921-tokaev-i-putin-peregovorili-po-telefonu/