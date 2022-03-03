Зеленский сообщил подробности разговора с Токаевым

Владимир Зеленский. Фото: Will Oliver/EPA/Bloomberg via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в официальном Twitter-аккаунте, что провел разговор с Касым-Жомартом Токаевым.

"Только что закончился разговор с президентом Токаевым. Обсуждена сложная ситуация с безопасностью в регионе. Мы договорились сотрудничать в гуманитарных вопросах. Мы остаемся на связи", - сообщил Зеленский.

Напомним, на официальном сайте Акорды появились подробности телефонного разговора президентов Казахстана и Украины. Разговор был инициативой украинской стороны. Главы государств обменялись мнениями касательно ситуации в Украине.

Ранее Токаев призвал Украину и Россию к мирному урегулированию конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959024-zelenskiy-soobschil-podrobnosti-razgovora-s-tokaevym/