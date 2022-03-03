"В Украине нет баз НАТО": Макрон призвал противостоять утверждениям Кремля

Эммануэль Макрон. Кадр из видео: Youtube/Emmanuel Macron

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к нации. Он решительно осудил действия России в отношении Украины, передает Politico.

Как заявил Макрон, он будет продолжать поддерживать открытые линии связи с Путиным, несмотря на "развязывание" им "неблагородной войны". Французский президент говорит, что попытается остановить конфликт.

"Я решил оставаться на связи с президентом Путиным столько, сколько смогу и насколько это необходимо, чтобы попытаться убедить его сложить оружие… и предотвратить распространение и расширение конфликта", - заявил Макрон.

По его словам, необходимо противодействовать утверждению российского правительства, что война была начата из-за угрозы расширения НАТО на восток.

"Эта война не является конфликтом между НАТО и Западом с одной стороны и Россией с другой… в Украине нет ни войск, ни баз НАТО. Это ложь", - заявил французский лидер.

Макрон также обратился к лидерам стран ЕС, заявив, что им необходимо больше инвестировать в свою безопасность, укреплять оборону.

Он сообщил, что 10 и 11 марта будет проведен саммит с участием глав европейских государств и правительств. Главным вопросом мероприятия станет европейская оборона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959019-v-ukraine-net-baz-nato-makron-prizval-protivostoyat-utverzhdeniyam-kremlya/