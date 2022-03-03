Генассамблея ООН потребовала от России немедленно прекратить спецоперацию в Украине

Зал Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото: Eduardo Munoz/Pool/Getty Images

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в рамках специальной сессии приняла в среду резолюцию с осуждением операции России на Украине. Казахстан воздержался от голосования.

Ранее, как пишет ТАСС, Россия заблокировала в Совбезе всемирной организации аналогичный по содержанию документ. Отмечается, что резолюция Генассамблеи не имеет обязательной юридической силы.

За проголосовали представители 141 страны, против – 5, воздержались – 35.

По информации агентства, против проголосовали Беларусь, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия. Среди воздержавшихся – Китай, Индия, Казахстан, Армения, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, Киргизия, Вьетнам, Южная Африка, Никарагуа, ЦАР.

Указывается, что резолюция содержит осуждение проводимой Россией специальной военной операции, решения повысить готовность сил сдерживания, а также содержит требование к России немедленно прекратить боевые действия. Среди соавторов резолюции – США и Украина, к ним присоединились еще около сотни стран.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал, что данная резолюция "не способствует миру".

Напомним, несколько дней назад Совбез ООН принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1958966-genassambleya-oon-potrebovala-ot-rossii-nemedlenno-prekratit-spetsoperatsiyu-v-ukraine/