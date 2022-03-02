МИД Казахстана: Еще один репатриационный рейс из Украины будет совершен завтра

Прибывшие из Украины казахстанцы в аэропорту Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр иностранных дел РК Шахрат Нурышев в кулуарах мажилиса рассказал, как долго будет работать посольство Казахстана в Киеве, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил Нурышев, самый главный вопрос, который сейчас стоит перед дипломатами – это эвакуация наших граждан.

"Это самая приоритетная задача. Два борта прилетели, завтра будет еще один борт. Мы сейчас собираем наших граждан с территории всей Украины – это и Харьков, и Львов, и Киев, поэтому у нас приоритет – это наши граждане, и работа с ними ведется.

За эти дни было эвакуировано более 450 человек. В Киеве и во Львове собирается группа – еще 70-80 человек сегодня перейдут границу, а также с водителями-дальнобойщиками.

Там еще есть вопросы с нашими дальнобойщиками, которые застряли. У нас есть полная информация о 55 наших автотранспортных средствах. По 19-ти из них нам уже через договоренности с Россией, Польшей, белорусской и молдовской стороной удалось решить проблему. По остальным мы сейчас выясняем, где они конкретно находятся, чтобы они могли пересечь границу", – добавил спикер.

В целом, по его данным, на консульском учете состоят 1600 казахстанцев. Обращения по эвакуации поступили от 660 человек.

"Посольство Казахстана в Украине сейчас работает. У нас сейчас в посольстве остается 8 наших сотрудников, включая нашего посла. Они все находятся в Киеве, несмотря на то, что там идут боевые действия, стрельба, бомбежки. Они занимаются эвакуацией наших граждан.

Наше посольство будет отслеживать ситуацию. Переговорный процесс (между Россией и Украиной – прим. ред.) начался. Мы приветствуем, что переговоры идут. И сегодня, насколько я знаю, запланирован второй раунд переговоров, поэтому нам очень хотелось бы надеяться, что все это скоро закончится и нам не придется эвакуировать наш персонал посольства", – резюмировал вице-министр.

Напомним, ранее дипломаты договорились о выезде казахстанских дальнобойщиков из Украины.

К этому часу в Казахстан прибыли уже 2 рейса с эвакуированными из Украины казахстанцами. Один из них приземлился в Алматы, второй – в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958838-mid-kazahstana-esche-odin-repatriatsionnyy-reys-iz-ukrainy-budet-sovershen-zavtra/