Казахстанцев попросили воздержаться от поездок в Украину

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Заместитель главы МИД Казахстана Шахрат Нурышев в кулуарах мажилиса обратился к гражданам Казахстана, попросив их воздержаться от намерений ехать в Украину для того, чтобы принимать участие в боевых действиях, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли у властей Казахстана какой-то механизм, чтобы удерживать наших граждан от участия в боевых действиях. Они отметили призывы некоторых казахстанцев в соцсетях воевать за Украину.

Шахрат Нурышев прокомментировал эту ситуацию.

"Во-первых, сейчас до Украины добраться сложно, потому что существуют большие проблемы с логистикой. Во-вторых, я бы не рекомендовал нашим гражданам сейчас ехать в Украину", – отметил он.

Как заявил представитель МИД РК, если с казахстанцами, поехавшими в Украину, что-то случится, то ответственность за решение таких ситуаций ляжет на плечи посольства и Министерства иностранных дел.

"Эти граждане, которые сейчас вынашивают идеи поехать на Украину – если они завтра попадут в какую-то ситуацию, к кому они будут первым делом обращаться? К МИД РК и посольству.

Я очень прошу наших граждан воздержаться от таких намерений", – обратился к казахстанцам Шахрат Нурышев.

При этом он отметил, что до 23 февраля самолеты авиакомпании Air Astana летали в Киев четыре раза в неделю, и посольство рекомендовало казахстанцам уезжать из страны. Когда же начались боевые действия, "начались упреки, что посольство не сработало".

Ранее сообщалось, что вчера, 1 марта, в аэропорту города Нур-Султан приземлился второй самолет с казахстанцами, эвакуированными из Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1958846-grazhdan-kazahstana-poprosili-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-ukrainu/