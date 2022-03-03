О взрыве недалеко от здания дипмиссии Казахстана в Киеве рассказал посол (видео)

Взрыв телебашни в Киеве. Фото: Facebook / МВС України

1 февраля в Киеве, столице Украине, снаряд упал рядом с телевышкой, которая находится всего в нескольких сотнях метров от казахстанского диппредставительства. Казахстанское посольство в результате ракетного удара не пострадало. Подробностями произошедшего поделился посол РК в Украине Дархан Калетаев с телеканалом КТК.

По словам Калетаева, после взрыва радио и телевидение были недоступны больше пяти часов. Но властям Украины удалось подключить резервные станции.

"Возле посольства вчера поздно вечером прогремел взрыв. Они попали в телебашню, это недалеко от нас. Но с нами все нормально, нас это не коснулось. Надеюсь, что мы и дальше продолжим свою работу", - рассказал чрезвычайный и полномочный посол РК в Украине Дархан Калетаев.

Калетаев добавил, что в районе, где находится наше посольство, всю ночь были слышны выстрелы. Всех сотрудников, а также казахстанцев, ожидающих эвакуации, спустили в подвал для безопасности. Само здание дипмиссии сейчас находится под усиленной охраной украинской национальной гвардии.

Тем временем дипломаты отправили на границу с Польшей еще два автобуса с нашими гражданами. Когда эвакуируют самих сотрудников посольства, пока неизвестно.

Источник: КТК

Напомним, Госслужба Украины по ЧС сообщала, что в результате взрыва у телебашни погибли 5 человек, еще 5 получили ранения. Ранее в СМИ появились кадры с места происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1958976-o-vzryve-nedaleko-ot-zdaniya-dipmissii-kazahstana-v-kieve-rasskazal-posol-video/