Оставаться в местах пребывания призвали казахстанцев, находящихся в Украине

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Посольство Казахстана вновь обратилось к нашим гражданам, находящимся на территории Украины. Текст обращения опубликован на официальной странице диппредставительства в Instagram.

"В связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией в Украине в настоящее время рекомендуется гражданам Республики Казахстан оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с посольством и почетными консульствами РК", - говорится в сообщении.

В диппредставительстве пообещали предоставить дополнительную информацию в случае изменения ситуации.

Помимо этого, в посольстве предоставили контактные данные:

посольство Республики Казахстан в Украине – город Киев, улица Ильенко, дом 26, телефоны: +38 (044) 483-15-96, +38 (067) 347-04-08;

Почетное консульство в городе Львов – улица Замкнена, дом 3/1, телефоны: +38 (032) 240-34-49, +38 (067) 370-36-10, +38 (093) 373-49-61;

почетный консул в городе Харьков – улица Полтавский шлях, дом 7, телефон: +38 (067)190-77-77;

почетное консульство в городе Одесса – улица Тантелеймоновская, дом 101/11, телефоны: +38 (067) 484-57-90, +38 (048) 748-76-90, +38 (094) 949-27-52;

почетное консульство в городе Днепр – проспект Д.Яворницкого, дом 22, телефоны: +38 (098) 222-94-37.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе.

Вскоре после этого казахстанским авиакомпаниям запретили летать над Украиной. Спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о том, что Казахстан не имеет права направлять в зону конфликта миротворцев в рамках ОДКБ.

Позже в МИД Казахстана объявили об эвакуации наших граждан из Украины.

Кроме того, недавно в МИД рассказывали о том, сколько казахстанцев сейчас находятся в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957750-ostavatsya-v-mestah-prebyvaniya-prizvali-kazahstantsev-nahodyaschihsya-v-ukraine/