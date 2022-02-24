Беларусь закрыла часть воздушного пространства для гражданских перелетов

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В Министерстве обороны Беларуси сообщили, что часть воздушного пространства страны закрыта для полетов. Об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.

Часть воздушного пространства Беларуси временно закрыта для гражданских перелетов. Запрет начал действовать 24 февраля с 12 часов дня по местному времени.

"В целях обеспечения безопасного использования воздушного пространства Беларуси Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Беларусь принял решение о закрытии с 12:00 24 февраля части воздушного пространства Беларуси для полетов гражданских воздушных судов по рубежу: государственная граница Беларуси, Высокое, Барановичи, Осиповичи, Кричев, далее по южной части государственной границы Беларуси до Высокое.

Высоты действующего ограничения от 0 до 19 800 метров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Молдова закрывает границы своего воздушного пространства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957745-belarus-zakryla-chast-vozdushnogo-prostranstva-dlya-grazhdanskih-pereletov/