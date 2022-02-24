Сколько казахстанцев сейчас находится в Украине

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В МИД Казахстана озвучили количество граждан РК, которые в данный момент находятся на территории Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел РК Айбека Смадиярова.

Как сообщил Смадияров, в настоящее время на временном консульском учете в Украине состоят 517 человек. Это сотрудники посольства и члены их семей, а также студенты и представители бизнеса.

На постоянном консульском учете состоят еще 1113 человек.

"Но цифры могут меняться. Сейчас идет сбор информации о тех, кто хочет эвакуироваться", - подчеркнул официальный представитель МИД.

Отмечается, что в соответствии с законами РК, к гражданам Казахстана, выезжающим в другую страну для временного проживания, относят следующие категории лиц:

персонал загранучреждений РК;

граждане, осуществляющие в зарубежных странах временную трудовую деятельность;

военнослужащие, выполняющие миротворческий долг, назначенные в соответствии с закрепленными за РК квотами на должности при международных организациях;

лица, находящиеся на учебе, лечении, в туристической и частной поездке, по приглашению организаций и частных лиц, в служебной командировке в зарубежных странах.

При этом к гражданам РК, выезжающим в другое государство для постоянного проживания, относятся лица, снявшиеся с регистрации по месту проживания в нашей стране и оформившие разрешение на выезд на ПМЖ из Казахстана в органах внутренних дел РК.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация Украины.

Вскоре после начала операции казахстанским авиакомпаниям запретили летать над Украиной. Спикер сената Маулен Ашимбаев заявил о том, что Казахстан не имеет права направлять в зону конфликта миротворцев в рамках ОДКБ.

Позже в МИД Казахстана объявили об эвакуации наших граждан из Украины, а пресс-секретарь Токаева Берик Уали вечером озвучит позицию Казахстана по ситуации вокруг российско-украинского конфликта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1957714-skolko-kazahstantsev-seychas-nahoditsya-v-ukraine/