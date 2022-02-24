Смаилов доложил Токаеву о мерах по снижению влияния ситуации в Украине на Казахстан

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает официальный сайт Акорды.

В ходе встречи президенту было доложено о текущей социально-экономической ситуации в стране и принимаемых совместно с Национальным банком мерах по снижению негативного влияния происходящих в Украине событий.

Глава государства был ознакомлен с основными моментами антикризисного плана развития экономики в свете последних событий на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов. Фото: akorda.kz

Президент был проинформирован о работе по возмещению ущерба, нанесенного субъектам малого и среднего бизнеса в результате январских событий, и восстановлению пострадавших государственных объектов.

Алихан Смаилов сообщил о снижении тарифов на субъекты естественных монополий, владеющих железнодорожными подъездными путями, развитии обрабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса.

Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о совершенствовании систем субсидирования сельхозтоваропроизводителей и таможенного администрирования.

Кроме того, премьер-министр отчитался о реализации комплексного плана развития Мангистауской области и подготовке к уточнению республиканского бюджета на 2022 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1957751-tokaev-vstretilsya-s-premer-ministrom-smailovym/