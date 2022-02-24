Беспрецедентная изоляция: ЕС пригрозил России самыми жесткими санкциями в истории
Лидерам стран ЕС будет предложен на утверждение новый пакет санкций в отношении России, передает РИА Новости.
"С этим пакетом мы нацелимся на стратегические сектора российской экономики, блокируя их доступ к технологиям и рынкам, которые являются ключевыми для России. Мы ослабим российскую экономическую базу и ее возможности модернизироваться", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Помимо этого российские активы в ЕС будут заморожены. А доступ банков России к европейскому финансовому рынку будет заблокирован.
Жозеп Боррель заявил, что в отношении России будут введены самые жесткие санкции, которые когда-либо были наложены ЕС.
"Мы ответим в самой решительной манере. Глава Евросовета созвал саммит ЕС сегодня вечером. На саммите будет получено политическое согласие на принятие самого мощного пакета санкций, который мы когда-либо применяли", - заявил глава дипломатии.
Он добавил, что российское правительство столкнется с "беспрецедентной изоляцией".
Напомним, Владимир Путин в специальном обращении объявил о начале военной операции в Донбассе. Он отметил, что в планы России не входит оккупация Украины.
Они стремятся к ее демилитаризации. Российский президент обратился к украинцам и заявил, что действия России являются самозащитой.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957703-bespretsedentnaya-izolyatsiya-es-prigrozil-rossii-samymi-zhestkimi-sanktsiyami-v-istorii/