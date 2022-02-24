Молдова и Литва собрались ввести у себя режим ЧП из-за ситуации в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа. Фото: Riccardo Savi/Getty Images

Литовский президент Гитанас Науседа подписал декрет о введении ЧП в стране и попросил парламент утвердить его, передает РИА Новости.

Мера была предпринята в связи с текущей ситуацией в Украине.

То же самое намерены сделать в Молдове.

"Международное сообщество единогласно осуждает действия России против Украины, поэтому я созвала заседание Высшего совета безопасности. Было решено, что правительство попросит парламент объявить режим чрезвычайного положения", - заявила президент Молдовы Майя Санду.

Она добавила, что Молдова готова принять к себе беженцев из Украины. Они готовы разместить у себя несколько десятков тысяч человек.

"Все пограничные пункты открыты и работают в расширенном режиме с дополнительным персоналом, на пограничных пунктах с Украиной отмечается повышенный поток людей, мы готовим центры размещения", - сказал Санду.

Тем временем Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал ввести санкции против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957720-moldova-i-litva-sobralis-vvesti-u-sebya-rezhim-chp-iz-za-situatsii-v-ukraine/