Молдова и Литва собрались ввести у себя режим ЧП из-за ситуации в Украине
Литовский президент Гитанас Науседа подписал декрет о введении ЧП в стране и попросил парламент утвердить его, передает РИА Новости.
Мера была предпринята в связи с текущей ситуацией в Украине.
То же самое намерены сделать в Молдове.
"Международное сообщество единогласно осуждает действия России против Украины, поэтому я созвала заседание Высшего совета безопасности. Было решено, что правительство попросит парламент объявить режим чрезвычайного положения", - заявила президент Молдовы Майя Санду.
Она добавила, что Молдова готова принять к себе беженцев из Украины. Они готовы разместить у себя несколько десятков тысяч человек.
"Все пограничные пункты открыты и работают в расширенном режиме с дополнительным персоналом, на пограничных пунктах с Украиной отмечается повышенный поток людей, мы готовим центры размещения", - сказал Санду.
Тем временем Зеленский обратился к мировым лидерам и призвал ввести санкции против России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1957720-moldova-i-litva-sobralis-vvesti-u-sebya-rezhim-chp-iz-za-situatsii-v-ukraine/