Видеообзор поездки Токаева в Москву опубликовали в Сети

Кадр из видео: Телерадиокомплекс президента РК

Телерадиокомплекс президента РК в официальном Instagram-аккаунте опубликовал видеообзор рабочего визита главы Казахстана в Москву.

Во время визита глава государства провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В числе прочих тем они обсудили январские события в Казахстане.

Президент России выразил готовность оказать поддержку казахстанскому лидеру.

После переговоров главы двух государств выступили на совместном брифинге для СМИ.

Кроме того, Токаев встретился и с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

Ночью президент Казахстана прилетел в столицу Татарстана, где он проведет переговоры с главой республики Рустамом Миннихановым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955610-videoobzor-poezdki-tokaeva-v-moskvu-opublikovali-v-seti/