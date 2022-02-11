Токаев встретился с главой правительства России Михаилом Мишустиным

Касым-Жомарт Токаев и Михаил Мишустин. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщается на .

В ходе встречи были рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых президентами Казахстана и России по итогам сегодняшних переговоров.

"Предстоит очень большая работа по продвижению стратегического партнерства и поистине союзнических отношений между нашими странами.

Для этого нужно направить все усилия на достижение конкретных результатов по тем вопросам, которые уже внесены в повестку дня. Я только что провел очень продолжительные, интенсивные переговоры с Владимиром Владимировичем.

Мы переговорили буквально по всем вопросам, связанным с развитием нашего сотрудничества, международной, региональной обстановкой", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил важность слаженной работы с новым правительством Казахстана.

"Я хотел бы простимулировать контакты ваших представителей с новым правительством Казахстана, которое настроено на поддержание самых деловых, активных и тесных рабочих контактов с российским правительством", – подчеркнул президент.

По его словам, у Казахстана и России есть серьезные совместные проекты стратегического характера с участием "КАМаза", "Сибура" и других ведущих компаний.

Данные проекты направлены на расширение производственной кооперации, создание новых рабочих мест, укрепление промышленного и технологического потенциала двух стран. Кроме того, казахстанская сторона намерена тесно взаимодействовать в рамках Евразийского экономического союза.

В свою очередь Михаил Мишустин заявил, что визит Касым-Жомарта Токаева в Москву имеет особое значение для развития дружбы и сотрудничества двух стран.

"Хотел бы вас заверить, что правительство Российской Федерации будет делать все необходимое, принимать меры для исполнения договоренностей, достигнутых на высшем уровне", – отметил Михаил Мишустин.

В завершение встречи президент Казахстана выразил уверенность в том, что экономическая кооперация будет отвечать стратегическим целям сотрудничества наших государств.

Напомним, во время совместного брифинга для СМИ Владимир Путин сказал, что "Россия будет делать все, чтобы поддержать президента Казахстана". Следом выступил Касым-Жомарт Токаев. Во время своей речи он рассказал, филиалы каких российских вузов откроются в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955606-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-pravitelstva-rossii-mihailom-mishustinym/