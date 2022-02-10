Путин: Россия будет делать все, чтобы поддержать президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Президент России Владимир Путин выразил готовность оказать поддержку главе нашего государства, Касым-Жомарту Токаеву. Об этом он заявил во время выступления перед представителями СМИ, которое состоялось после встречи двух президентов в Москве, передает корреспондент NUR.KZ.

О поддержке Путин заявил, говоря о январских событиях в Казахстане.

Он отметил, что благодаря твердой позиции Токаева и решительной поддержке России, а также всех союзников по ОДКБ ситуацию удалось взять под контроль в самый короткий срок, восстановить закон и порядок, вернуть на казахстанскую землю мир и спокойствие.

"При этом ОДКБ продемонстрировал способность эффективно реагировать на возникающие угрозы, оперативно задействовать миротворческие силы для защиты безопасности и интересов государств-участников.

Сейчас Касым-Жомарт Кемелевич делает все, чтобы обстановка нормализовалась. Мы видим, что жизнь в Казахстане вернулась в стабильное, спокойное русло, в обществе всецело поддерживают курс руководства страны на решение масштабных задач. И мы со своей стороны, Россия, будет делать все, чтобы поддержать президента Казахстана", - сообщил Путин.

По заверению российского президента, сотрудничество двух стран будет и далее расширяться и идти по нарастающей - для этого, по его мнению, есть все объективные условия.

"Естественно, что нынешнее состояние и перспективы дальнейшего углубления двустороннего взаимодействия стали главной темой, которую мы рассмотрели в ходе сегодняшних переговоров.

Наши страны традиционно связывают по-настоящему прочные союзнические и добрососедские узы, в текущем году мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений. Эти отношения основаны на принципах надежной взаимоподдержки, уважения и учетов интересов друг друга", - заявил Владимир Путин.

Напомним, сегодня в Москве состоялась встреча Токаева с главой Российской Федерации. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1955599-putin-rossiya-budet-delat-vse-chtoby-podderzhat-prezidenta-kazahstana/