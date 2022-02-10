Токаев и Путин начали переговоры в Москве

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в российскую столицу для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей официальной странице в Facebook.

"Сегодня в Москве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин проводят переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран", - написал Уали.

По итогам встречи главы государств выступят с совместным заявлением для средств массовой информации, сообщил он.

Данное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире примерно после 18:00 по времени Нур-Султана на телеканале "Хабар 24".

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев еще в январе анонсировал свой визит в Россию. Он отмечал, что в ходе поездки будут подписаны важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством с нашими странами.

Также мы писали, что 11 февраля президент Казахстана запланировал встречу с главой Татарстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955565-tokaev-i-putin-nachali-peregovory-v-moskve/