Токаев прилетел в Казань (фото)

Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань. В международном аэропорту столицы Татарстана лидера Казахстана встретил глава республики Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-секретарь Токаева Берик Уали на своей странице в Facebook.

Глава государства в рамках рабочего визита посетит достопримечательности Казанского кремля, проведет встречу с президентом Татарстана.

"Касым-Жомарт Токаев также посетит крупнейшие промышленные предприятия республики "КамАЗ" и "Танеко", - сообщил Уали.

Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Фото: Facebook-аккаунт Берика Уали

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев прибыл в столицу России, где провел переговоры с президентом Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Лидеры двух стран обсудили трагические январские события, а после выступили на совместном брифинге для СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955609-tokaev-priletel-v-kazan-foto/