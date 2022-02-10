Токаев и Путин обсудили январские события в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочим визитом в Москве, провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте Акорды.

Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений и ключевые вопросы взаимодействия на региональном уровне.

Президент Казахстана поблагодарил российского лидера за приглашение посетить Москву и традиционное гостеприимство.

"Благодарю вас, Владимир Владимирович, за приглашение посетить Москву с визитом. Действительно, это первый визит после Нового года и после трагических событий, произошедших в нашей стране. Действительно, это была тщательно подготовленная операция международных террористов, бандитов, которые напали на Казахстан с целью подрыва конституционного строя и совершения государственного переворота. Сейчас идет следствие, появляются первые результаты.

К сожалению, очень много жертв. Я сам переживаю из-за этого, выразил соболезнования родным и близким погибших. По каждому случаю ведется расследование, виновные будут наказаны, обнаружены и, самое главное, привлечены к ответственности. Хотел бы еще раз выразить признательность за ваше теплое, деловое отношение к обращению Казахстана в отношении направления миротворческого контингента в нашу страну. Миротворческий контингент сыграл очень важную роль с точки зрения охраны стратегических объектов," – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Путин также выразил свое мнение по трагическим январским событиям.

"Казахстан стал, без всякого преувеличения, жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Россия как одна из стран Организации договора о коллективной безопасности в соответствии с 4-й статьей договора подставила плечо Казахстану.

Но главную роль, конечно, сыграло руководство самого Казахстана, преданные своему делу, присяге и народу Казахстана правоохранительные органы, вооруженные силы. Знаю, что придется теперь немало усилий приложить для того, чтобы даже восстановить все, что было разрушено в ходе этих событий. Но Казахстан, тем не менее уверенно, твердо стоит на ногах благодаря вашим усилиям, под вашим руководством развивается активно", – сказал президент России.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Лидеры двух стран с удовлетворением отметили успешное развитие всесторонних контактов и подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, торговых, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.

"В ходе предстоящих переговоров мы планируем провести обмен мнениями по целому ряду актуальных вопросов, которые действительно затрагивают стратегические интересы Казахстана, обеих стран. Было подписано важное соглашение. Вообще, настрой на то, чтобы достичь конкретных результатов наших стратегических, союзнических взаимоотношений. Я полагаю, что здесь мы добьемся искомых результатов, тем более присутствует политическая воля. Казахстан и Россия, мы об этом неоднократно говорили, являются соседями от Бога. У нас самая протяженная сухопутная граница в мире. И кроме дружбы, сотрудничества других взаимоотношений между нашими странами просто быть не может", – подчеркнул президент Казахстана.

Глава России также заявил о намерении наращивать экономическое взаимодействие двух стран.

"Мне приятно констатировать еще раз, что Россия является крупным торгово-экономическим партнером Казахстана. Мы активно сотрудничаем на международных площадках, кроме постсоветского пространства сотрудничаем и в крупных международных организациях. В этом году у нас юбилей – 30-летие установления дипломатических отношений. Намечен целый ряд серьезных мероприятий. Уверен, что они пойдут на пользу наших деловых, гуманитарных связей. Здесь есть над чем работать: есть крупные проекты в космосе, энергетике, машиностроении", – отметил Владимир Путин.

Во время встречи лидерами Казахстана и России особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.

С учетом востребованности высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля достигнуты договоренности о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане и подготовке в России специалистов по программе "Болашак".

По итогам переговоров подписан ряд документов в сфере образования, железнодорожного транспорта, цифровизации, освоения космоса и подготовки специалистов в области атомной энергетики.

Список подписанных документов:

Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по обмену опытом в области цифровизации. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" о сотрудничестве по обмену данными с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" (Российская Федерация) о сотрудничестве по подготовке кадров в области мирного использования атомной энергии Республики Казахстан. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Соглашение о сотрудничестве между АО "НК "Қазақстан тeмip жолы" и АО "Трансмашхолдинг". Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московским государственным техническим университетом им. Н.Э.Баумана". Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСИС" (Российская Федерация). Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ". Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Московский физико-техническим институт". Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" (Республика Казахстан) и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина" (Российская Федерация). Меморандум о взаимопонимании между акционерным обществом "Центр международных программ" и федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования "Национальный исследовательский университет ИТМО".

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев еще в январе анонсировал свой визит в Россию. Он отмечал, что в ходе поездки будут подписаны важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством с нашими странами.

Ожидается, что по итогам встречи главы государств выступят с совместным заявлением.

Пресс-секретарь Токаева Берик Уали ранее сообщил, что на 11 февраля у президента Казахстана запланирована встреча с главой Татарстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1955588-tokaev-provel-vstrechu-putinym/