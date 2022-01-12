Премьер-министр Кыргызстана поздравил Смаилова с назначением на пост

Акылбек Жапаров. Фото: akorda.kz

Состоялся разговор премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с председателем кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров поздравил Смаилова с назначением на пост премьера, пожелав скорейшего восстановления стабильности в стране и успешного решения задач ее социально-экономического развития.

Алихан Смаилов и Акылбек Жапаров. Коллаж: primeminister.kz

Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

"Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой", — сказал Алихан Смаилов.

Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, 7 января на фоне беспорядков в стране президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана, в том числе и его председателя Аскара Мамина. На место Мамина был сперва временно определен, а накануне – официально назначен Алихан Смаилов, ранее занимавший пост первого заместителя премьера страны.

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С теми, кто занял другие ключевые позиции в новом правительстве, можно ознакомиться здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1950801-premer-ministr-kyrgyzstana-pozdravil-smailova-s-naznacheniem-na-post/