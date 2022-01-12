Стало известно, когда заработает аэропорт Алматы

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Аэропорт Алматы возобновляет работу с 13 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Сообщается, в связи с введением комендантского часа в Алматы, работа аэропорта будет осуществляться с 08:00 до 21:00. Выполняться будут как внутренние, так и международные рейсы.

В целях обеспечения безопасности, доступ в терминал разрешен только пассажирам, добавили в пресс-службе.

Отметим, что в связи с временным приостановлением работы аэропорта Алматы, все авиарейсы перенаправляются в Нур-Султан. Уже из столицы алматинцев отправляют домой на поезде. Для удобства был запущен спецрейс от аэропорта до вокзала Нур-Султана.

Напомним, аэропорт Алматы был захвачен в ночь с 5 на 6 января, однако в ходе спецоперации воздушная гавань была освобождена.

Несколько дней после погромов аэропорт был временно закрыт. Накануне в акимате рассказали, в каком состоянии он находится.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1950787-aeroport-almaty-zarabotaet-s-13-yanvarya/