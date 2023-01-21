Токаев прибыл в Костанайскую область (видео)

Самолет президента. Фото: t.me/aqorda_resmi

С рабочей поездкой в Костанайскую область прибыл президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщила пресс-служба президента Республики Казахстан в своем официальном Telegram-канале.

Как сообщили в Акорде, в рамках визита запланировано посещение ряда производственных предприятий и социальных объектов региона.

По информации на сайте акимата региона, Костанайская область расположена на севере страны. Дата образования – 29 июля 1936 года. Административный центр – город Костанай. Акимом области является Кумар Аксакалов, назначенный на эту должность в декабре прошлого года.

Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев посетил с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты. Глава государства принял участие в саммите в ОАЭ, где выступил с речью, а также провел переговоры с президентом Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. После этого лидеры опубликовали совместное заявление.

По прибытии в Казахстан Касым-Жомарт Токаев назначил дату внеочередных выборов депутатов мажилиса. Выборы состоятся 19 марта. Перед этим он распустил мажилис парламента Казахстана. Вскоре после этого он обратился к депутатам мажилиса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/power/2006234-tokaev-pribyl-v-kostanayskuyu-oblast/