Токаев принял участие в церемонии открытия саммита в ОАЭ (фото)

Касым-Жомарт Токаев в ОАЭ. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты, передает пресс-служба президента РК в Telegram.

Глава государства в рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты принял участие в церемонии открытия саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

Цель саммита – сформировать повестку дня в области устойчивого развития и придать импульс 28-й Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP 28), объединив глобальное сообщество и способствуя конструктивному диалогу для достижения консенсуса в различных вопросах, новаторских партнерских отношений и инновационных решений.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев в ОАЭ. Фото: t.me/aqorda_resmi

В мероприятии также приняли участие:

президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян;

президент Южной Кореи Юн Сок Ель;

президент Азербайджана Ильхам Алиев;

президент Анголы Жуан Лоренсу;

министр иностранных дел Египта;

президент 27-й сессии Конференции ООН по изменению климата "COP27" Самих Шукри.

А также другие политики, лидеры в сферах возобновляемой энергии, технологического развития и инноваций, инвесторы и предприниматели.

Кроме того, сообщается, что в рамках саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" Касым-Жомарт Токаев вручил премию Zayed Sustainability Prize школе Fundacion Bios Terrae – ICAM Ubate из Колумбии в номинации Global High Schools (регион Америка).

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Премия Zayed Sustainability Prize является глобальной наградой ОАЭ за выдающиеся достижения в области устойчивого развития. Награда была учреждена на Всемирном саммите "Энергии будущего" в 2008 году в знак признания гуманитарного наследия первого президента Объединенных Арабских Эмиратов покойного шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна.

Премия присуждается некоммерческим организациям, малым и средним предприятиям и средним школам за их эффективные и инновационные решения в области устойчивого развития в таких категориях, как здравоохранение, продовольствие, энергетика, эффективное расходование воды.

С 2009 года обладателями премии стали 96 лауреатов со всего мира. Приз включает денежные средства в сумме 3 млн долларов США. На соискание премии 2023 года поступило 4 538 заявок из 152 стран, из них в финал вышли 30 лучших проектов.

Напомним, что глава государства прибыл с официальным визитом в ОАЭ. Отмечалось, что в ходе своего визита президент Казахстана проведет переговоры с лидером ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2005513-tokaev-prinyal-uchastie-v-tseremonii-otkrytiya-sammita-nedelya-ustoychivogo-razvitiya-abu-dabi-v-oae/