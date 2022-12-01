Кумар Аксакалов назначен акимом Костанайской области

Кумар Аксакалов. Фото: официальный сайт акимата СКО

Кумар Аксакалов стал акимом Костанайской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Назначить Аксакалова Кумара Иргибаевича акимом Костанайской области", - говорится в тексте.

Напомним, ранее Кумар Аксакалов возглавлял Северо-Казахстанскую область. На его место сегодня президент Казахстана назначил Айдарбека Сапарова.

Кумар Иргибаевич родился в 1965 году. В 1987 году окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства имени Горячкина, специальность - инженер-механик. Кандидат экономических наук.

В 1987-1989 годах был главным инженером совхоза "Крыловский" Урицкого района Костанайской области.

В 1989-1991 годах — первый секретарь Урицкого райкома ЛКСМ Казахстана Костанайской области.

В 1991-1992 годах — главный инженер совхоза "Маяк" Урицкого района Костанайской области.

В 1992-1993 годах — директор малого государственного предприятия "Новоселовка" Костанайского района Костанайской области.

В 1993-1996 годах — заместитель генерального директора научно-производственного объединения "Костанайское" Костанайского района Костанайской области.

В 1996-1998 годах — председатель колхоза "Север", президент АООТ "Север" Мендыкаринского района Костанайской области.

В 1998-2002 годах — аким Мендыкаринского района Костанайской области.

В 2002-2004 годах — аким Тарановского района Костанайской области.

В 2004-2006 годах — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК.

В 2006-2010 годах — заместитель акима Жамбылской области.

В 2010-2015 годах — руководитель Центрального аппарата Народно-демократической партии "Нур Отан", секретарь партии "Нур Отан".

В 2015-2017 годах — заместитель руководителя Администрации президента РК.

С 14 марта 2017 года по сегодняшний день занимал пост акима Северо-Казахстанской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999750-kumar-aksakalov-naznachen-akimom-kostanayskoy-oblasti/