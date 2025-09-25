jitsu gif
      Минэнерго сделало заявление после атаки беспилотников на терминал КТК

      Опубликовано:

      Нефтепровод
      Нефтепровод. Иллюстративное фото: Antoine Gyori / AGP / Corbis / Getty Images

      В казахстанском Минэнерго выступили с заявлением после сообщений об атаке беспилотников на терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в Новороссийске, передает Kazinform.

      Как сообщили в ведомстве, транспортировка и отгрузка казахстанской нефти производится в штатном режиме и без ограничений.

      "Министерство энергетики находится на постоянной связи с акционерами КТК для получения оперативной информации. Ситуация находится на контроле", — цитирует издание ведомство.

      Напомним, вчера, 24 сентября, Каспийский трубопроводный консорциум заявил об атаке беспилотников на офис в Новороссийске. Сообщалось, что два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение.

      Работа административного офиса была временно приостановлена, а персонал эвакуирован.  

      Отметим, что в середине февраля в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

      Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".

      А 24 марта КТК заявил о новой атаке украинских дронов на свои объекты.

      В июне консорциум инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак беспилотников.

      "Сколько еще людей они готовы потерять?": вице-президент США посоветовал России "проснуться"
