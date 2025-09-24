jitsu gif
    Офис КТК в Новороссийске подвергся атаке беспилотников

    Опубликовано:

    Беспилотник
    БПЛА. Иллюстративное фото: Pierre Crom/Getty Images

    Каспийский трубопроводный консорциум заявил об атаке беспилотников на офис в Новороссийске - сообщается о пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на КТК.

    "Сегодня в середине рабочего дня на центр Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО "КТК-Р", - заявили в компании.

    По информации КТК, два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение.

    Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован.  

    "В результате атаки, в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие, не из числа работников компании", - добавили в пресс-службе.

    В середине февраля в пресс-службе КТК сообщили, что объект НПС "Кропоткинская" подвергся атаке БПЛА. Отмечалось, что удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами.

    Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал в соцсети подтверждение произведенной 17 февраля атаки по российским НПЗ, в том числе по станции "Кропоткинская".

    24 марта Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил о новой атаке украинских дронов на свои объекты.

    В июне Каспийский трубопроводный консорциум инициировал подачу иска в международный суд против Украины после атак беспилотников.

