Вэнс пригрозил России "очень плохими" последствиями

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россию в случае отказа от "добросовестных переговоров" ждут "очень плохие" последствия, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

По словам вице-президента США, американский лидер Дональд Трамп становится все более "нетерпелив" к России, поскольку не чувствует, что она делает достаточно, чтобы прекратить конфликт.

"Если русские откажутся вести добросовестные переговоры, это будет очень плохо для их страны", — сказал Вэнс.

Вэнс добавил также, что Трамп убежден: "эта война вредит России, Украине и США". Американский лидер хочет, чтобы конфликт завершился, и делает все возможное, чтобы его прекратить, подчеркнул вице-президент.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что полностью понял "военную и экономическую ситуацию между Украиной и Россией". Он пришел к выводу, что Украина при поддержке Европейского Союза в состоянии бороться и "вернуть ее в первоначальное состояние". А президент Украины Владимир Зеленский высказался о месте проведения возможных переговоров с Россией и заявил, что готов провести их, например, в Казахстане. Позже на это предложение ответил Токаев, заявив, что Казахстан не видит себя посредником в конфликте России и Украины, но готов предоставить площадку в случае необходимости. Добавим также, что Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Россия хочет "расширить войну".

