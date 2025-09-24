jitsu gif
    Политика
      Провели подряд дней с нами

      Токаев: Казахстан не видит себя посредником в конфликте России и Украины

      Опубликовано:

      Касым-Жомарт Токаев
      Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

      Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о предложении провести переговоры между Россией и Украиной в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      По словам президента, Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит.

      "На мой взгляд, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях. Всегда считал и публично говорил, что «украинский кризис» в высшей степени сложный и упрощать его нельзя", - считает Токаев.

      Он отметил, что с продолжением военных действий происходит наслоение множества вопросов: территориальных, исторических, национальных, языковых и, конечно, политических.

      "Да, территориальный вопрос сейчас самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему (Киевская Русь, «территориальные подарки», украинская государственность и другие), и здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических.

      Тем не менее, переговоры надо продолжать, об этом было сказано в моей речи в ООН.

      Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров", - заверил глава Казахстана.

      По его словам, встречи на высшем уровне тщательно готовятся на экспертном уровне дипломатами и другими службами.

      "Это аксиома и азбука вместе взятые. Надеяться на практический результат в условиях продолжения военных действий без перемирия, с расхождениями по всем основным вопросам повестки дня - это, откровенно говоря, нереалистичный подход.

      Суммируя, могу твердо сказать: мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания. Не будучи посредником, Казахстан, тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с «добрыми услугами» как место переговоров и встреч на всех уровнях", - заключил Токаев.

      Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский высказался о месте проведения возможных переговоров с Россией и заявил, что готов провести их, например, в Казахстане.

      Позже на это предложение ответили в Кремле - пресс-секретарь Путина Песков напомнил, что Путин предлагал переговоры в Москве.

      Стоит также отметить, что на полях Генассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

