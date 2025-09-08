"Неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы": Токаев высказался о грубости в Казахстане

В послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что привычными явлениями для Казахстана стали грубость, ругань и драки, что наносит ущерб авторитету страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что в обществе должна сложиться нетерпимость к правонарушениям, жестокости и насилию, появиться иммунитет к любым антисоциальным явлениям.

"Следует признать, сейчас стали обычными явлениями грубость, ругань, драки, которые зачастую можно наблюдать даже в общественных местах, на дорогах. Особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения, совершают непристойные поступки на глазах у людей.

Подобные действия неприемлемы в культурном, цивилизованном обществе, они наносят ущерб авторитету нашей страны на международной арене. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам нужно решительно избавляться от таких негативных моделей поведения", - заявил Токаев.

Президент призвал всех соотечественников беречь спокойствие в стране.

"Каждый гражданин должен быть государственником и патриотом. Сегодня сущность и содержание слова "патриотизм" претерпевает изменения. Раньше это понятие в основном измерялось традиционными ценностями, вопросы языка, культуры, духовности рассматривались как суть национальных интересов.

Безусловно, все это - опоры национальной идентичности. Их у нас никто не отнимет, здесь нет никаких причин для беспокойства", - добавил он.

Сегодня, 8 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.

Президент предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат, заявил, что Казахстану нужно уже сейчас приступить к вопросу строительства второй и третьей АЭС и поручил проанализировать причины миграционного оттока из регионов в столицу.

Полную видеотрансляцию выступления президента смотрите здесь.

