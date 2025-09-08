"Неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы": Токаев высказался о грубости в Казахстане
Опубликовано:
В послании народу Касым-Жомарт Токаев заявил, что привычными явлениями для Казахстана стали грубость, ругань и драки, что наносит ущерб авторитету страны, передает корреспондент NUR.KZ.
Токаев заявил, что в обществе должна сложиться нетерпимость к правонарушениям, жестокости и насилию, появиться иммунитет к любым антисоциальным явлениям.
"Следует признать, сейчас стали обычными явлениями грубость, ругань, драки, которые зачастую можно наблюдать даже в общественных местах, на дорогах. Особенно неприятно видеть, как женщины устраивают скандалы, употребляют нецензурные выражения, совершают непристойные поступки на глазах у людей.
Подобные действия неприемлемы в культурном, цивилизованном обществе, они наносят ущерб авторитету нашей страны на международной арене. Чтобы стать прогрессивной нацией, нам нужно решительно избавляться от таких негативных моделей поведения", - заявил Токаев.
Президент призвал всех соотечественников беречь спокойствие в стране.
"Каждый гражданин должен быть государственником и патриотом. Сегодня сущность и содержание слова "патриотизм" претерпевает изменения. Раньше это понятие в основном измерялось традиционными ценностями, вопросы языка, культуры, духовности рассматривались как суть национальных интересов.
Безусловно, все это - опоры национальной идентичности. Их у нас никто не отнимет, здесь нет никаких причин для беспокойства", - добавил он.
Сегодня, 8 сентября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
Президент предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат, заявил, что Казахстану нужно уже сейчас приступить к вопросу строительства второй и третьей АЭС и поручил проанализировать причины миграционного оттока из регионов в столицу.
Полную видеотрансляцию выступления президента смотрите здесь.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- "Без этого футбол в Казахстане не получит развитие": Токаев призвал начать зарабатывать на спорте
- Повсеместное внедрение ИИ и тотальную цифровизацию предложил внедрить Токаев
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2283660-nepriyatno-videt-kak-zhenshchiny-ustraivayut-skandaly-tokaev-vyskazalsya-o-grubosti-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах