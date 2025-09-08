Послание президента Токаева народу Казахстана: прямая трансляция
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает на совместном заседании палат парламента с посланием народу Казахстана - прямую трансляцию можно смотреть на NUR.KZ.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
Отметим, ране председатель мажилиса Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат парламента в понедельник, 8 сентября.
А пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева сообщил, что глава государства выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 8 сентября на совместном заседании палат парламента.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Токаев выступит сегодня с ежегодным посланием народу Казахстана
- Послание Токаева народу: Кошанов созвал совместное заседание палат парламента
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2283447-poslanie-prezidenta-tokaeva-narodu-kazahstana-pryamaya-translyaciya/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах