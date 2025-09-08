"Без этого футбол в Казахстане не получит развитие": Токаев призвал начать зарабатывать на спорте
В послании народу Касым-Жомарт Токаев отметил, что профессиональный спорт, в частности, футбол, нужно рассматривать и как источник дохода, передает корреспондент NUR.KZ.
"Надо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня 4 казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это я им выражаю благодарность.
Но коммерциализацию футбола надо продолжать. Без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развитие. Профессиональный спорт надо рассматривать и как бизнес индустрию, которая приносит солидный доход", - заявил Токаев.
