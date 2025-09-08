"Без этого футбол в Казахстане не получит развитие": Токаев призвал начать зарабатывать на спорте

В послании народу Касым-Жомарт Токаев отметил, что профессиональный спорт, в частности, футбол, нужно рассматривать и как источник дохода, передает корреспондент NUR.KZ.

"Надо ускорить работу по приватизации футбольных клубов. Сегодня 4 казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице известных предпринимателей. За это я им выражаю благодарность.

Но коммерциализацию футбола надо продолжать. Без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развитие. Профессиональный спорт надо рассматривать и как бизнес индустрию, которая приносит солидный доход", - заявил Токаев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Свежая публикация по теме: Токаев намерен внести предложения от Казахстана по реформированию ООН

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.