Какие риски несет для Астаны неконтролируемая миграция, рассказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о росте числа социально-уязвимых граждан в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства отметил, что начиная с 2022 года в Астане нуждающимся было предоставлено почти 7 тысяч квартир. Из них многодетным семьям было выдано 1 380 квартир, детям-сиротам - 835 квартир, людям с особыми потребностями - 665 квартир.

"На фоне бездействия акиматов некоторых областей, пустивших излишки средств, полученных от поступления корпоративных налогов, на такие неэффективные проекты, например, выкладку брусчатки, люди, естественно, тянутся в столицу, где предоставляются такие социальные услуги и льготы. Данные ситуации сопровождаются серьезными проблемами. В разы возросла численность социально уязвимых граждан", - заявил президент.

По его словам, неконтролируемая внутренняя и внешняя миграция создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру наших крупнейших городов, которые являются точками притяжения граждан.

"Наглядный пример - город Астана. Только за последние три года численность жителей столицы увеличилась более чем на 250 тысяч человек. Из них в прошлом году почти на 100 тысяч человек. В этом году прирост может превысить и эту отметку.

Ежедневная нагрузка на инфраструктуру города фактически формируется из расчета практического обслуживания 1,9 млн жителей при официальной численности 1,5 миллиона человек.

Другими словами, более 400 тысяч человек обслуживаются столицей вне всяких планов. Под угрозой находится устойчивость систем теплоснабжения и водообеспечения города", - резюмировал Токаев.

