Токаев анонсировал единый документ по развитию цифровизации и ИИ Digital Qazaqstan
Опубликовано:
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным посланием народу Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой Акорду.
"Обнародованные мною задачи критически важны для дальнейшего динамичного развития Казахстана. Они тесно связаны с цифровой модернизацией страны. Ключевым компонентом нашего стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и тотальная цифровизация, которые могут кратно усилить потенциал страны во всех сферах.
Запуск суперкомпьютера в нашей стране – это, конечно, успех, но он должен рассматриваться правительством и всем обществом как начало интенсивной, многоплановой работы по превращению Казахстана в подлинно цифровое государство.
Для эффективной реализации этой цели правительство разработает единый концептуальный документ по развитию цифровизации и искусственного интеллекта Digital Qazaqstan, в котором все инициативы и проекты будут объединены в общенациональную стратегию. Вместе с тем глубинная цифровая трансформация страны – это лишь путь к улучшению жизни наших граждан", - говорит президент.
