Токаев: Нужно уже сейчас приступить к планированию строительства второй и третьей АЭС

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану нужно уже сейчас приступить к вопросу строительства второй и третьей АЭС, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Во время выступления с посланием народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что "Росатом" возглавил консорциум по строительству АЭС в Казахстане.

"В стране начата масштабная модернизация энергоисточников, реализуются крупные проекты с участием иностранных инвесторов. К примеру, в ближайшие пять лет запланирован ввод 6,3 ГВт "зеленой" энергии, что существенно увеличит ее долю в энергобалансе.

Для Казахстана энергетический переход - не самоцель, а инструмент устойчивого развития, основанного на реальных возможностях энергосистемы и долгосрочных интересах государства.

В этой связи принципиальным является курс на развитие ядерной энергетики. Месяц назад в Алматинской области началась реализация проекта первой в Казахстане атомной станции в сотрудничестве с корпорацией "Росатом". Однако для стабильного роста экономики этого недостаточно. Нам следует уже сейчас приступить к планированию строительства второй и даже третьей АЭС.

На недавней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином была достигнута договоренность о стратегическом партнерстве наших стран в атомной отрасли. Казахстан готов к сотрудничеству со всеми мировыми компаниями на взаимовыгодной основе, что соответствует цели обеспечения нашего энергетического суверенитета.

С учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовой технологии, гарантирующей ее чистоту. Наши природные преимущества надо умело использовать на благо развития страны", - сказал президент.

