Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным и упразднить сенат

В ходе выступления с посланием народу Казахстана президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил провести реформу и сделать парламент однопалатным, передает NUR.KZ.

Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением о создании в будущем в нашей стране однопалатного парламента. При этом президент подчеркнул, что "это очень серьезный вопрос", а "спешка в его решении совершенно неуместна".

"Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем парламенте. Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию", - заявил Токаев.

Он добавил, что ему нелегко далось такое предложение, потому что ранее он сам возглавлял сенат.

